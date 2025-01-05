Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
11:17
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 15,75; memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Bu zamlar yılın ilk yarsında yani Ocak-Haziran aylarında geçerli olacak. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsis numarasına göre yapılıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…