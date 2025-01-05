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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:17

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 15,75; memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. Bu zamlar yılın ilk yarsında yani Ocak-Haziran aylarında geçerli olacak. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsis numarasına göre yapılıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farları ne zaman yatacak sorusu araştırılıyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak zamlı emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi zam farkı ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden ediyor. Peki; 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte 2025 Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur emeklisinin taban aylığı yüzde 11,54 zam ile 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.

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