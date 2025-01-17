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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 07:12

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak zamlı emekli maaşları belli oldu. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri yüzde 15,75; memur ve memur emeklileri (4C) için ise yüzde 11,54 oranında artış yapıldı. Ocak-Haziran dönemini kapsayan emekli maaşları, tahsis numarasına göre her ay hesaplara yatıyor. Milyonlarca hak sahibi ödemelerini almaya hazırlanıyor. Peki, Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükselirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 15,75 oldu. Zamlı maaşlarını öğrenen milyonlarca hak sahibi "Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; 2025 Ocak zamlı emekli maaşları ve maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığı 14 bin 469 liraya yükselirken, artış yüzde 15,75 oldu.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak ödeme takvimi ve günleri hakkında henüz SGK'dan yada Bakanlık'tan resmi açıklama gelmedi.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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