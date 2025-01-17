EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığı 14 bin 469 liraya yükselirken, artış yüzde 15,75 oldu.