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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
07:12
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (4A-4B-4C) || 2025 Ocak zammı sonrası emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak?
Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak zamlı emekli maaşları belli oldu. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri yüzde 15,75; memur ve memur emeklileri (4C) için ise yüzde 11,54 oranında artış yapıldı. Ocak-Haziran dönemini kapsayan emekli maaşları, tahsis numarasına göre her ay hesaplara yatıyor. Milyonlarca hak sahibi ödemelerini almaya hazırlanıyor. Peki, Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…