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EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
16:46
EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?
Temmuz emekli zammı son dakika haberleriyle takip ediliyor. Milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon verileriyle belirlenecek "temmuz emekli zammı ne kadar olacak?" şeklinde sorgulamalara başladı. Yılda 2 kez güncellenen maaşlar 6 aylık enflasyon oranına ek olarak toplu sözleşmeyle son halini alacak. Emeklilerin gözü Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2024 emekli maaşı temmuz zammı SSK BAĞKUR ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte detaylar