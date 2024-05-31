EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3,23 oldu. Yüzde 10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13,56 olarak hesaplandı.