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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:46

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?

Temmuz emekli zammı son dakika haberleriyle takip ediliyor. Milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon verileriyle belirlenecek "temmuz emekli zammı ne kadar olacak?" şeklinde sorgulamalara başladı. Yılda 2 kez güncellenen maaşlar 6 aylık enflasyon oranına ek olarak toplu sözleşmeyle son halini alacak. Emeklilerin gözü Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2024 emekli maaşı temmuz zammı SSK BAĞKUR ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? İşte detaylar

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?

Temmuz emekli zammı 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek. Son olarak ocak ayında emekli maaşına gelen zamdan sonra emekliler ikinci bir zamma odaklanmış durumda. 6 ayık enflasyon verileriyle netleşecek emekli zammı için refah payı da gündemde. Peki … Temmuz emekli zammı ne zaman açıklanacak, SSK, Bağ-kur en düşük maaş ne kadar olacak, refah payı uygulanacak mı?

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA NETLEŞECEK!
Emekli maaşına her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
4 aylık enflasyon oranı açıklanmışken gözler yeni emekli zammına çevrildi.

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EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?

TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI
Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Nisan ayı enflasyon verisini duyurdu. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?

BAKAN IŞIKHAN 'EMEKLİYE REFAH PAYI' SORUSUNU YANITLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını cevaplarken asgari ücrete bir ara zam düşünülmediğini ancak emekliler için refah payı oranının ise Temmuz ayında belli olacağını açıklamıştı.
"Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak" yanıtını veren Bakan Işıkhan, emekliye refah payı için de "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024! Temmuz en düşük maaş ne kadar olacak, emekliye refah payı verilecek mi?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3,23 oldu. Yüzde 10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

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