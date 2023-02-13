Haberler Yaşam Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?

Giriş Tarihi: 13.02.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 21:15

Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?

Şubat ayı emekli ve memur maaşları ödemelerinin erken yatacağı duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketten etkilenen depremzedelere destek olabilmek adına alınan bu kararın ardından Türkiye genelinde vatandaşlar "SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada tarih verilmişti. Ödemeler ne kadar depremzedelere destek amacıyla olsa da yurt genelinde erken ödenecek. İşte emekli memur maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı…