Şubat ayı emekli ve memur maaşları ödemelerinin erken yatacağı duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketten etkilenen depremzedelere destek olabilmek adına alınan bu kararın ardından Türkiye genelinde vatandaşlar "SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada tarih verilmişti. Ödemeler ne kadar depremzedelere destek amacıyla olsa da yurt genelinde erken ödenecek. İşte emekli memur maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı…