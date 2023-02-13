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Haberler Yaşam Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 21:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 21:15

Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?

Şubat ayı emekli ve memur maaşları ödemelerinin erken yatacağı duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketten etkilenen depremzedelere destek olabilmek adına alınan bu kararın ardından Türkiye genelinde vatandaşlar "SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada tarih verilmişti. Ödemeler ne kadar depremzedelere destek amacıyla olsa da yurt genelinde erken ödenecek. İşte emekli memur maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı…

Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?

Emekli memur maaşlarının erken yatacağı bilgisiyle beraber haftanın ilk gününde yurt genelinde araştırmalar hız kazandı. Şubat ayına ilişkin ödemeler, depremzedelere destek amacıyla öne çekilse de bu karar, yurt genelindeki emekliler ve memurlar için de geçerli. Peki, SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek? İşte emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşanan deprem felaketi ardından son dakika açıklamasını paylaştı:

"Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye"

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Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,

Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?

SSK ödemeleri tarihleri

SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

Emekli memur maaşı ödeme tarihleri - sorgulama ekranı: Şubat 2023 SSK, Bağkur emekli memur maaşları erken yattı mı, ne zaman yatacak, ödenecek?

Bağ-Kur ödemeleri tarihleri

Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak

SSK - BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ: Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün?

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