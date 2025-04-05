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EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
13:22
EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?
Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanmasıya emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemde. 3 aylık enflasyon farkı belirlendi. Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı belirleniyor. Enflasyon farkı ve maaş artışı, 2025'in ikinci yarısındaki zam oranları için önemli bir gösterge oldu. Temmuz-Aralık dönemi için geçerli zam oranları, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki verilerle kesinleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama...