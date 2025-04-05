EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Emekli maaşı zammı, 16,5 milyon emekli tarafından merakla takip ediliyor. Maaşlar, her yıl Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı ve bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zam oranını netleştirdi. Nihai zam oranı ise Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle kesinleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve zam oranı ne kadar artacak?