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Haberler Yaşam EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:22

EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanmasıya emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemde. 3 aylık enflasyon farkı belirlendi. Bu verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2025 maaş zammı belirleniyor. Enflasyon farkı ve maaş artışı, 2025'in ikinci yarısındaki zam oranları için önemli bir gösterge oldu. Temmuz-Aralık dönemi için geçerli zam oranları, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki verilerle kesinleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama...

EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

Emekli maaşı zammı, 16,5 milyon emekli tarafından merakla takip ediliyor. Maaşlar, her yıl Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Mart ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı ve bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zam oranını netleştirdi. Nihai zam oranı ise Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle kesinleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve zam oranı ne kadar artacak?

EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mart ayında yıllık enflasyon %38,10 arttı, aylık artış %2,46 oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ilişkin Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.

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EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2025 emekli maaş zammı oranı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Nisan ayında %2,25, Mayıs ayında ise %1,87 olarak tahmin ediliyor. Haziran enflasyon verilerinin %1,50 ile %1,75 arasında olması durumunda, maaş zammının %15-17 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

EMEKLİ TEMMUZ 2025 MAAŞ ZAMMI: 3 aylık veri açıklandı! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

2025'in ilk yarısında memur maaşları ve emekli aylıklarına %6, ikinci yarısında ise %5 zam yapılacak. Ancak, bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa geçerli olacak. Eğer enflasyon oranı zam oranlarından yüksek olursa, memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı da eklenecek.