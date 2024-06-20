EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları Temmuz-Aralık dönemi için yeniden hesaplanıyor. Bu noktada ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. SSK, Bağkur emeklileri Temmuz zammı ile yeni maaşlarını alacak. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...