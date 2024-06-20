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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 05:58

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zam oranı için 5 aylık enflasyon oranı netleşti. 16 milyon emeklinin gözü "Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu için Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarında. Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları Temmuz-Aralık dönemi için yeniden hesaplanıyor. Bu noktada ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. SSK, Bağkur emeklileri Temmuz zammı ile yeni maaşlarını alacak. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak nihai emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86
Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04

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