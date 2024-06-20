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EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
05:58
EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON TABLO: SSK, Bağkur zam oranı hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli zam oranı için 5 aylık enflasyon oranı netleşti. 16 milyon emeklinin gözü "Emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu için Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamalarında. Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, Temmuz zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...