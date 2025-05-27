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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 08:13

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu durumda emekli maaş zamları için olası hesaplamalar başladı. 4A ve 4B emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Yılın ilk yarısında zam alan emekliler için, gözler şimdi ikinci zam oranına çevrildi. Peki, 2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, detaylar...

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz’da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli maaş zammı için 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edildi. Ocak 2025'te maaşlarına yüzde 15,75 zam yapılan emekliler, şimdi Temmuz ayında alacakları zam oranınına odaklandı. 4 aylık kesinleşen oranlara göre maaşlara uygulanacak zam oranları şekillendi. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, en düşükten en yükseğe emekli maaş zammı tablosu...

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz’da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK, Bağkur emeklileri için 13,36 zam oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklisi maaş zamları hesaplanırken enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenerek ortaya çıkan kümülatif zam etkili olacak. 4A ve 4B emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyona göre belirlenecek.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz’da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

4 aylık kesinleşen oranlara göre maaşlara uygulanacak zam şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: 13,36
  • SSK, Bağkur emeklilerine uygulanacak zam: 13,36
  • Memur ve emeklilerine uygulanacak zam: 12,29
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz’da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kesinleşen 4 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor. 6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 18,09 zam uygulanacak. Böylelikle 14 bin 469 liralık maaş 17 bin lirayı aşıyor.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz’da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

İşte emekli maaş tablosu...