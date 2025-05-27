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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
08:13
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | 2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu durumda emekli maaş zamları için olası hesaplamalar başladı. 4A ve 4B emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Yılın ilk yarısında zam alan emekliler için, gözler şimdi ikinci zam oranına çevrildi. Peki, 2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, detaylar...