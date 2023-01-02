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Haberler Yaşam Emekli maaş zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! 2023 Ocak emekli zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:45

Emekli maaş zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! 2023 Ocak emekli zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 oranı için nefesler tutuldu. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi 3 Ocak Salı günü açıklanacak Aralık enflasyon rakamlarını bekliyor. 6 aylık enflasyon verisine göre netleşecek emekli zam oranı için ilk hesaplamalar yapıldı ve tablolar ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada yeni maaşlarını merak eden vatandaşlar, emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Enflasyon rakamlarının yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ile de değerlendirilen son rakam Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri ise tüm hızıyla sürüyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli maaş zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! 2023 Ocak emekli zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile araştırılmaya devam ediyor. Emekli ve memurlar, enflasyon üzerinde yapılacak ocak zammı için geri sayıma geçmiş durumda. 2023 emekli maaşı tablosu 5 aylık enflasyon verileri ile ortaya çıktı. Net rakam ise 3 Ocak 2023 Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyon oranı ile belli olacak. Ek zam düzenlemesi de masada yer alırken emekli zammı ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Konu ile ilgili gelişmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından aktarılacak. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu…

Emekli maaş zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! 2023 Ocak emekli zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

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Emekli maaş zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! 2023 Ocak emekli zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan, uzun süredir beklenen EYT ile ilgili açıklamada bulundu:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

Emekli maaş zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! 2023 Ocak emekli zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU!

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

Emekli maaş zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! 2023 Ocak emekli zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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