Haberler Yaşam Emekli maaş zammı son enflasyona göre hesaplanıyor! 2023 Ocak emekli zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:45

Emekli zammı 2023 oranı için nefesler tutuldu. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi 3 Ocak Salı günü açıklanacak Aralık enflasyon rakamlarını bekliyor. 6 aylık enflasyon verisine göre netleşecek emekli zam oranı için ilk hesaplamalar yapıldı ve tablolar ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada yeni maaşlarını merak eden vatandaşlar, emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Enflasyon rakamlarının yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ile de değerlendirilen son rakam Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri ise tüm hızıyla sürüyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…