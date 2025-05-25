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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 19:06 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:06

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Temmuz ayı yaklaştıkça, milyonlarca emeklinin gözü maaş artışlarında!SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının dört gözle beklediği Temmuz emekli zammı, 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek. Nisan ayında açıklanan TÜİK verilerine göre, aylık enflasyon %3,00 olarak gerçekleşirken; yıllık oran %37,86'ya geriledi.Emekliler için kritik öneme sahip Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise zam oranının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek yeni maaş düzenlemesi için hesaplamalar şimdiden başladı.Peki, emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli maaşlarına ilişkin zam beklentisi gündemdeki yerini korurken, son dört aylık enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşıldı.Bilindiği üzere emeklilerin maaşları yılda iki kez enflasyon farkına göre revize ediliyor ve nihai artış oranı, altı aylık verilerin tamamlanmasıyla kesinleşiyor.Mayıs ve Haziran ayı TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz zammı netlik kazanacak.Peki, Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

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Asgari ücret, emekli maaşları ve memur gelirleri gibi geniş bir kesimi ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, enflasyon Nisan ayında aylık bazda %3,00 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %37,86 seviyesine gerileyerek dikkat çekti.

Bu rakamlar, Temmuz ayında belirlenecek yeni maaş zamları için temel göstergeler arasında yer alıyor.

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisan ayında yüzde 3,00 artan enflasyon verileriyle birlikte, ilk dört aylık toplam oran yüzde 13,36 oldu.

İşte aylara göre yıllık ve aylık enflasyon verileri:

Ocak 2025: Yıllık %42,12 – Aylık %5,03

Şubat 2025: Yıllık %39,05 – Aylık %2,27

Mart 2025: Yıllık %38,10 – Aylık %2,46

Nisan 2025: Yıllık %37,86 – Aylık %3,00

EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

4 aylık kesinleşen oranlara göre maaşlara uygulanacak zam şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: 13,36
  • SSK, Bağkur emeklilerine uygulanacak zam: 13,36
  • Memur ve emeklilerine uygulanacak zam: 12,29
EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kesinleşen 4 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor. 6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 18,09 zam uygulanacak. Böylelikle 14 bin 469 liralık maaş 17 bin lirayı aşıyor.