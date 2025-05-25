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EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
19:06
EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Temmuz ayı yaklaştıkça, milyonlarca emeklinin gözü maaş artışlarında!SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının dört gözle beklediği Temmuz emekli zammı, 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek. Nisan ayında açıklanan TÜİK verilerine göre, aylık enflasyon %3,00 olarak gerçekleşirken; yıllık oran %37,86'ya geriledi.Emekliler için kritik öneme sahip Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise zam oranının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek yeni maaş düzenlemesi için hesaplamalar şimdiden başladı.Peki, emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?