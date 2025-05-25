EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON 2 VERİ! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Emekli maaşlarına ilişkin zam beklentisi gündemdeki yerini korurken, son dört aylık enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşıldı.Bilindiği üzere emeklilerin maaşları yılda iki kez enflasyon farkına göre revize ediliyor ve nihai artış oranı, altı aylık verilerin tamamlanmasıyla kesinleşiyor.Mayıs ve Haziran ayı TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz zammı netlik kazanacak.Peki, Temmuz 2025 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı ne kadar olacak? İşte son tahminler