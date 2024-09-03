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Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 14:01

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Yeni aylık hesaplama yöntemi! Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?

Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi son dakika gündemde! Eylül ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli bu soruya yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya dair "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" açıklamasında bulundu. Peki, Emeklilik sistemi değişecek mi?

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Yeni aylık hesaplama yöntemi! Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?

Emeklilik sistemine dair açıklamalar kamuoyunun gündemine. Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı gibi birçok etkenin yer aldığı sistemde ne gibi değişiklikler olacak merak ediliyor. Konuya dair AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada hem prim miktarını hem de yaşı esas alacak bir sisteme vurgu yaptı. Peki, Emeklilik sistemi değişecek mi, son durum nedir?

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Yeni aylık hesaplama yöntemi! Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Yeni aylık hesaplama yöntemi! Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?

"Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Yeni aylık hesaplama yöntemi! Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?

"EMEKLİLİKTE ÜÇ TANE BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR"

Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Yeni aylık hesaplama yöntemi! Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?

Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir. Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz.

Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım" ifadelerini kullandı.

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