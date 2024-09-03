Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
14:01
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Yeni aylık hesaplama yöntemi! Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi?
Emeklilikte yaş, prim ve çalışma gün sayısı yükselecek mi, düşecek mi son dakika gündemde! Eylül ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli bu soruya yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya dair "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" açıklamasında bulundu. Peki, Emeklilik sistemi değişecek mi?