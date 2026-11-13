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Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:52
Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Kasım'da kaybolan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşamba'dan 11 gün sonra acı haber geldi. Kayıp gencin cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, soruşturmada dikkat çeken bir itiraf ortaya çıktı. İşte detaylar…