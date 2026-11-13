Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

AİLENİN KORKTUĞU BENZER OLAY YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Atakan Enes Çarşamba'nın ailesinin endişelerini artıran bir diğer gelişme ise yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayı oldu. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra çalılık alanda ölü bulundu.

Ablası Esra Yalçın, kardeşinin yanlış arkadaşlıklar edindiğini ve yasaklı madde kullandığını öne sürerek benzer bir olayın yaşanmasından korktuklarını daha önce dile getirmişti. 11 gün süren aramanın ardından çatı katında bulunan Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor.