Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 15:52

Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Kasım'da kaybolan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşamba'dan 11 gün sonra acı haber geldi. Kayıp gencin cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, soruşturmada dikkat çeken bir itiraf ortaya çıktı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşamba, 1 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İki çocuk babası Çarşamba'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları günlerce sürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da ele alınan kayıp olayında, Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalar sonucunda acı gerçek ortaya çıktı. Atakan Enes Çarşamba'nın cansız bedeni, kaybolduktan 11 gün sonra yaşadığı binanın çatı katında bulundu.

Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, Müge Anlı'nın programına katılarak olayla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan çocukluk arkadaşı Selçuk Uslu da yer aldı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde asayiş ekipleri tarafından yakalanan Uslu, Zonguldak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheliler Seymen Demir, Muhammed Raşit Baltacı ve Yiğit Can Kalaycıoğlu ise Zonguldak'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

KİLİT İSİM EMNİYETTE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmada dikkat çeken gelişmelerden biri de Yiğit Can'ın ifadesinde yaşandı. Daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan Yiğit Can, Atakan Enes Çarşamba'nın kaybolduğu gün kendisine 1.000 TL verdiğini öne sürmüştü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Ancak emniyette verdiği ifadede önceki anlatımını değiştiren Yiğit Can, Atakan'a para değil, yasaklı madde verdiğini itiraf etti. Sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk Uslu ise programda anlattıklarını emniyette de tekrarladığını belirterek, "Programda anlattıklarımı emniyette de anlattım" dedi.

Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

CANLI YAYINDA AİLELER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüne ilişkin gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken aileler arasında tansiyon yükseldi. Canlı yayında karşılıklı açıklamalarda bulunan taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

"11 GÜN BOYUNCA HİÇ KOKU GELMEDİ Mİ?"

Atakan Enes Çarşamba'nın daha önce defalarca arandığı belirtilen binanın çatı katında bulunması, ailenin tepkisine ve olayla ilgili soru işaretlerine neden oldu. Aile üyeleri, polis ekiplerinin daha önce binada arama yaptığını ve arama köpeklerinin de kullanıldığını belirterek cansız bedenin çatı katına sonradan bırakılmış olabileceğini öne sürdü.

Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

"KARDEŞİMİ ORAYA BİRİSİ GETİRDİ"

Atakan'ın ablası Esra Yalçın, kardeşinin bulunduğu yere sonradan getirildiğini iddia ederek yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Kaç gündür aranıyor... Polisler gittiler, aradılar. Evin her yerine bakıldı. Bugün mü çıktı benim kendi evimin çatısından? Kardeşimi oraya birisi getirdi, bıraktı."

Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

"BENİ KURBAN SEÇTİLER" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturmanın dikkat çeken isimlerinden Selçuk Uslu'nun, gözaltına alınmadan bir gün önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Canlı yayında korktuğunu söyleyen Uslu, kendisine suç yüklenmek istendiğini iddia ederek, "Bana öldürdüğüme dair video çektirdiler" ifadelerini kullanmıştı. Uslu ayrıca eline naylon poşet sürtülerek parmak izinin alınmaya çalışıldığını öne sürmüş ve "Beni kurban seçtiler, korkuyorum" demişti.

Enes Çarşanba’nın cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Kilit isim emniyette ifadesini değiştirdi: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi!

AİLENİN KORKTUĞU BENZER OLAY YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Atakan Enes Çarşamba'nın ailesinin endişelerini artıran bir diğer gelişme ise yaklaşık iki ay önce bölgede yaşandığı öne sürülen başka bir ölüm olayı oldu. İddiaya göre Atakan'ın bir arkadaşı da kaybolduktan üç gün sonra çalılık alanda ölü bulundu.

Ablası Esra Yalçın, kardeşinin yanlış arkadaşlıklar edindiğini ve yasaklı madde kullandığını öne sürerek benzer bir olayın yaşanmasından korktuklarını daha önce dile getirmişti. 11 gün süren aramanın ardından çatı katında bulunan Atakan Enes Çarşamba'nın ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZONGULDAK #ÇAYCUMA #MÜGE ANLI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA