Erkek isimleri 2020 - Modern ve En Farkı Erkek Bebek İsimleri

Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.

Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.

Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar : Silahlı asker.

Caner : Can dostu.

Canib : Yan, taraf, yön.

Cantekin: Biricik can, can şehzade

Cârullah : Allah'a yakın olan, Allah dostu.

Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.