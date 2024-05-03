Esenyurt’taki eskort kavgasında kardeşini öldürmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı!

ŞAH DAMARINDAN BIÇAKLADI!

Çıkan arbede esnasında Uğur Ş. kardeşi Engin Ş.'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen R.M. O.K. ve S.Ç.'de kısa süre içerisinde yakaladı. Karşı gruptan olan M.K. ve S.Ç.'de hafif yaralı olarak gittikleri hastanede yakalandı.