Haberler
Yaşam
Esenyurt’taki eskort kavgasında kardeşini öldürmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
14:57
Esenyurt’taki eskort kavgasında kardeşini öldürmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Esenyurt'ta Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. Ancak iddiaya göre ağabey ile kardeş arasında para nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Uğur Ş. kardeşi Engin Ş.'yi şah damarından bıçakladı! Engin Ş., hayatını kaybederken Uğur Ş., tutuklandı. Kan donduran olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı!