Eşi Angela Berzeg SABAH’a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

Tüm Balıkesir'den hatta tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor."