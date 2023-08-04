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Haberler Yaşam Eşi Angela Berzeg SABAH'a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül
Giriş Tarihi: 04.08.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 06:33

Eşi Angela Berzeg SABAH'a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

Bugün dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybının 49. günü. 180 kilometrelik alanda 22 mahallede aranan Berzeg'den henüz bir iz bulunamadı. Korhan Berzeg'in sanatçı eşi Angela Berzeg evinin kapılarını ilk kez SABAH'a açtı. Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim bulup bize getiren kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi. Avukat M. Emre Akkaş, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu belirterek aramaların sürdüğünü kaydetti.

MERVE BİLKAY
Eşi Angela Berzeg SABAH’a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

Dünya Bankası'nın eski Asya Direktörü ve ekonomist Korhan Berzeg'e 49 gündür ulaşılamıyor. 17 Haziran'da evinden köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg adeta sırra kadem bastı.

Eşi Angela Berzeg SABAH’a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

Korhan Berzeg'in İngiliz eşi Angela Berzeg evinin kapılarını ilk kez SABAH'a açtı. Acılı eş, 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.

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Eşi Angela Berzeg SABAH’a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

SAĞ BULAN KİŞİYE 1 MİLYON TL ÖDÜL

Berzeg ailesi olarak bir karar aldıklarını aktaran Angela Berzeg şöyle konuştu: "Korhan'ı sağ salim olarak bulan kişiye 1 milyon TL ödül vereceğiz. Ben hala umutluyum, ümidim var Korhan'ı sağ salim bulacağız.

Eşi Angela Berzeg SABAH’a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

Tüm Balıkesir'den hatta tüm Türkiye'den yardım istiyorum; lütfen Korhan'ı bulmama yardım edin. Biz her zaman çok mutlu bir aileydik. Hiç kimseyle sorunumuz olmadı. Mutlu günlerimize tekrar dönmek istiyorum. Ailecek uyuyamıyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Belirsizlik çok zor."

Eşi Angela Berzeg SABAH’a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül

HEP TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİ

Korhan Berzeg ile Washington'da tanıştıklarını belirten Angela Berzeg, "İlk görüşte aşktı ve aşkımız hep devam etti. 52 yıldır evliyiz. 1 kızımız var" dedi.

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