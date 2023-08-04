Eşi Angela Berzeg SABAH'a açıkladı: Korhan Berzeg’i bulana 1 milyon TL ödül
Bugün dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kaybının 49. günü. 180 kilometrelik alanda 22 mahallede aranan Berzeg'den henüz bir iz bulunamadı. Korhan Berzeg'in sanatçı eşi Angela Berzeg evinin kapılarını ilk kez SABAH'a açtı. Angela Berzeg, "Korhan'ı sağ salim bulup bize getiren kişiye 1 milyon lira ödül vereceğiz" dedi. Avukat M. Emre Akkaş, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu belirterek aramaların sürdüğünü kaydetti.
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