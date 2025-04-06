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Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.04.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
17:50
Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!
İzmir'in Çiğli ilçesinde, Necat Yorğun isimli şahıs eski nişanlısı Selen Sakın'ı sokak ortasında katledip annesini de yaralamıştı. Ağır yaralı anne Kaynak, hastaneye kaldırılırken, Yorğun aynı silahla kendi canına kıydı. Öte yandan cani adamın çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.