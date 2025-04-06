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Haberler Yaşam Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.04.2025 17:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 17:50

Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Necat Yorğun isimli şahıs eski nişanlısı Selen Sakın'ı sokak ortasında katledip annesini de yaralamıştı. Ağır yaralı anne Kaynak, hastaneye kaldırılırken, Yorğun aynı silahla kendi canına kıydı. Öte yandan cani adamın çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

DHA
Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!

Korkunç olay, İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Necat Yorğun, sokakta eski nişanlısı Selen Sakın ile annesi Medine Serpil Kaynak'ın önünü kesti. Burada çıkan tartışmada Yorğun, Kaynak ve Sakın'a ateş etti.

Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!

Selen Sakın ile annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!

Ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Necat Yorğun hastanede hayatını kaybetti, Medine Serpil Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!

Ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Selen Sakın ise Urla'da toprağa verildi.

Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olayın başladığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de ekipler tarafından bulundu. Anne ile kızın yaşadığı sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Serpil Kaynak'ın güvenlik görevlilerinin bulunduğu site giriş noktasına doğru geldiği, bu sırada aynı noktaya gelen Yorğun ile Kaynak'ın tartıştığı görüldü.

İzmir'de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video