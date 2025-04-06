Eski nişanlısı Selen’i sokak ortasında katledip annesini yaralamıştı: İntihar eden caninin arandığı ortaya çıktı!

Selen Sakın ile annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.