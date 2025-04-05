Video Yaşam İzmir'de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video
İzmir'de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video

İzmir'de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video

05.04.2025 | 09:47

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştğı eski nişanlısını ve eski nişanlısının annesini tabancayla vurdu ardından aynı tabancayla göğsüne ateş etti. Olayda saldırgan ve eski nişanlısı hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Park Yaşam Ataşehir Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Yorğun (35), eski nişanlısı Selen Sakın'ın (41) yanına geldi. Burada Sakın ve annesi Serpil K. (70) ile tartışan Yorğun, yanında getirdiği tabancayla anne ve kıza ateş açtı. Selen Sakın ve annesi Serpil K. kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti.

Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serpil K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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