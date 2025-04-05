İzmir'de dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını ve annesini vurup intihar etti | Video
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştğı eski nişanlısını ve eski nişanlısının annesini tabancayla vurdu ardından aynı tabancayla göğsüne ateş etti. Olayda saldırgan ve eski nişanlısı hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı.
2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı oldukları belirlenen Serpil K. ve silahlı saldırgan Necati Yorğun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Necati Yorğun da hastanede hayatını kaybetti.
Selen Sakın ve Necati Yorğun'un cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Serpil K'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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