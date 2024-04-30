Eskort kavgasında yanlışlıkla kardeşini öldürmüştü: Çok konuşulan olayda, o anların görüntüsü ortaya çıktı!

Olay önceki gün sabah 05.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre ağabey Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş. evlerine internet üzerinden para karşılığı eskort çağırdı. İddialara göre eve gelen kadın ile iki kardeş arasında para meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini abi kardeşin yaşadığı eve getiren korsan taksi şoförüne haber verdi. Eve korsan taksiciyle birlikte gelen bir grup, evdeki iki kardeşle aralarında bıçaklı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Engin Ş., bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Kavgada Mustafa K. adlı kişi de yaralandı.