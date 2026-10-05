Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor
Giriş Tarihi: 05.10.2026 13:20

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Mutfaktan banyoya, yatak odasından temizlik dolabına kadar evde her gün kullandığımız pek çok eşyanın aslında düşündüğümüz kadar uzun bir ömrü olmayabilir. Yıllardır değiştirmediğimiz bazı ürünler, zamanla hem işlevini kaybedebiliyor hem de hijyen açısından sorun oluşturabiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Birçok kişi son kullanma tarihi denildiğinde yalnızca gıda, ilaç veya kozmetik ürünlerini düşünüyor. Oysa evde bulunan bazı eşyaların da belirli aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Üstelik bu ürünlerin üzerinde her zaman açıkça yazan bir "son kullanma tarihi" bulunmuyor.

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Yıllardır kullandığınız sünger hâlâ mutfakta olabilir

Mutfak süngerleri, sürekli nemli kalmaları ve gıda artıklarıyla temas etmeleri nedeniyle mikroorganizmaların çoğalmasına elverişli ortamlardan biri haline gelebiliyor.

Süngerin kötü kokmaya başlaması, renginin değişmesi, yapısının bozulması veya temizlenmesine rağmen kirli görünmesi değiştirilmesi gerektiğinin işaretleri arasında bulunuyor.

Bu nedenle "Hâlâ köpürüyor, demek ki kullanılabilir" düşüncesi her zaman doğru olmayabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Havlular da sonsuza kadar kullanılmıyor

Banyo ve el havluları her yıkamada tamamen eski hâline dönmeyebilir. Zaman içerisinde kumaşın emiciliği azalabilir, lifler sertleşebilir ve özellikle yeterince kurumayan havlularda istenmeyen kokular oluşabilir.

Havlunun kullanım ömrünü belirleyen tek şey takvim değildir. Ne sıklıkta kullanıldığı, ne kadar iyi kurutulduğu ve nasıl yıkandığı da önem taşır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Yastıkların içi zamanla değişiyor

Yastıklar yıllarca aynı şekilde kullanılabilen eşyalar gibi görünse de zamanla şekilleri ve destek özellikleri değişebilir.

Ter, cilt yağı, toz ve diğer kalıntılar zaman içerisinde yastığın yapısında birikebilir. Yastığın çökmeye başlaması, topaklanması veya eski formuna dönmemesi, yenileme zamanının geldiğine işaret edebilir.

Özellikle yastığı yıllardır kullananların yalnızca dış kılıfını yıkamakla yetinmemesi gerekiyor.

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Plastik saklama kaplarına da dikkat

Yemek saklama kaplarının üzerinde herhangi bir son kullanma tarihi bulunmaması, sonsuza kadar kullanılabilecekleri anlamına gelmiyor.

Çizilmiş, çatlamış, rengi değişmiş veya yapısı bozularak deformasyon oluşmuş plastik kapların yenilenmesi gerekebilir. Özellikle sıcak yiyeceklerle temas eden kaplarda üreticinin kullanım talimatlarına dikkat etmek önemli.

Kapların bulaşık makinesine veya mikrodalgaya uygun olup olmadığı da kullanım ömrünü etkileyebiliyor.

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Kesme tahtası yıllarca aynı kalmıyor

Özellikle ahşap kesme tahtalarında zamanla derin bıçak izleri oluşabiliyor. Bu çizikler yalnızca görüntü açısından sorun yaratmıyor; temizlenmesi zor yüzeyler oluşturabiliyor.

Tahtanın yüzeyi derin şekilde aşınmışsa, çatlamışsa veya temizlenmesine rağmen lekeler ve kokular kalıyorsa değiştirilmesi düşünülebilir.

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Temizlik ürünlerinin de ömrü var

Çamaşır suyu, deterjan ve bazı temizlik ürünleri yıllarca aynı performansı göstermeyebilir. Zaman içinde içerikleri etkisini kaybedebilir veya ürünün yapısı değişebilir.

Özellikle açılmış ürünlerde saklama koşulları önem taşıyor. Ambalaj üzerinde üretici tarafından belirtilen kullanım ve saklama bilgileri bu nedenle göz ardı edilmemeli.

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

"Eski ama sağlam" düşüncesi her ürün için geçerli değil

Evdeki eşyaların tamamının belirli bir tarihte çöpe atılması gerektiğini söylemek doğru olmaz. Bazı ürünlerin kullanım ömrü, ürünün malzemesine, kullanım sıklığına, temizliğine ve saklama koşullarına göre ciddi şekilde değişebilir.

Burada en önemli nokta, eşyanın yaşından çok yıpranma belirtilerine dikkat etmek.

Çatlaklar, deformasyon, kötü koku, renk değişimi, küf oluşumu, yüzeyin bozulması veya ürünün eski işlevini yerine getirememesi, yenileme zamanının geldiğini gösterebilir.

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Evde küçük bir kontrol yapmak şaşırtabilir

Mutfak dolabını, banyoyu ve yatak odasını gözden geçirirken yıllardır kullanılan birçok eşyanın aslında ne kadar eskidiği fark edilebilir.

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Üstelik bazı ürünlerde "son kullanma tarihi" yerine üreticinin önerdiği kullanım süresi ve değiştirme aralığı bulunabilir. Bu nedenle ambalajları ve ürünlerin bakım talimatlarını kontrol etmek, yalnızca tarih aramak kadar önemli.

Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Kısacası evdeki her eşyanın üzerinde bir son kullanma tarihi bulunmuyor. Ancak bu, onların ömür boyu kullanılabileceği anlamına da gelmiyor. Bazen yıllardır kullandığımız bir eşyanın artık değiştirilmesi gerektiğini anlamanın en iyi yolu, yalnızca ne zaman aldığımızı değil, bugün hangi durumda olduğunu kontrol etmek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA