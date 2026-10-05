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Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor
Giriş Tarihi: 05.10.2026 13:20
Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor
Mutfaktan banyoya, yatak odasından temizlik dolabına kadar evde her gün kullandığımız pek çok eşyanın aslında düşündüğümüz kadar uzun bir ömrü olmayabilir. Yıllardır değiştirmediğimiz bazı ürünler, zamanla hem işlevini kaybedebiliyor hem de hijyen açısından sorun oluşturabiliyor.