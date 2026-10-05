Evdeki eşyaların son kullanma tarihi var mı? Yıllardır kullandığımız ürünler şaşırtıyor

Havlular da sonsuza kadar kullanılmıyor

Banyo ve el havluları her yıkamada tamamen eski hâline dönmeyebilir. Zaman içerisinde kumaşın emiciliği azalabilir, lifler sertleşebilir ve özellikle yeterince kurumayan havlularda istenmeyen kokular oluşabilir.

Havlunun kullanım ömrünü belirleyen tek şey takvim değildir. Ne sıklıkta kullanıldığı, ne kadar iyi kurutulduğu ve nasıl yıkandığı da önem taşır.