Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

"BURADA GALERİ AÇMAYI UMUYORDUM"

Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını ve hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini de belirtti.

Mektubunda, ABD'deki planlarından da bahseden Tok, "ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum." dedi.

Tok, Amerika'da yeni bir hayat kurmayı planladığını ancak yaşanan olayların bu planları altüst ettiğini de söyledi.