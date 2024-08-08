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Giriş Tarihi: 08.08.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:51

Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif...

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla mahkemeye mektup yazdı. Cezaevinde yemek yiyemediğini ve epilepsi nöbeti geçirdiğini iddia eden Tok, hapishane koşullarının kendisini etkilediğini aktardı. Öte yandan Timur Cihantimur'un doktor babası da iade davasının günü yaklaştıkça firari anne-oğlu kurtarmak için her yolu denemeye başladı. Cihantimur'un kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tuttuğu ve kazazedelere para teklif ettiği gelen iddialar arasında…

Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'de tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü Tok son olarak, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir mektup sundu.

Sağlık durumunun kötüleştiğini iddia eden Tok, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları yazdı.

Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

"YİYECEKLERİ MİDEMDE TUTAMIYORUM"

Eylem Tok, mektubunda yemek yemede ve uyumada ciddi zorluklar yaşadığını belirtti.

"Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum." ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini etkilediğini öne sürdü.

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Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

"BURADA GALERİ AÇMAYI UMUYORDUM"

Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını ve hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini de belirtti.

Mektubunda, ABD'deki planlarından da bahseden Tok, "ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum." dedi.

Tok, Amerika'da yeni bir hayat kurmayı planladığını ancak yaşanan olayların bu planları altüst ettiğini de söyledi.

Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...

BABA CİHANTİMUR'DAN KAZAZEDELERE ÇİRKİN TEKLİF

Öte yandan doktor baba Bülent Cihantimur'un kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tuttuğu ve kazazedelere iş kurma vaadi ve para teklif ettiği iddia edildi.

Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur’dan kazazedelere çirkin teklif...
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