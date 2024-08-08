Video Haber Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif
Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif

Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif

08.08.2024 | 21:03

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla mahkemeye mektup yazdı. Cezaevinde yemek yiyemediğini ve epilepsi nöbeti geçirdiğini iddia eden Tok, hapishane koşullarının kendisini etkilediğini aktardı. Öte yandan Timur Cihantimur'un doktor babası da iade davasının günü yaklaştıkça firari anne-oğlu kurtarmak için her yolu denemeye başladı. Cihantimur'un kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tuttuğu ve kazazedelere para teklif ettiği gelen iddialar arasında.

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