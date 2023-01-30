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Haberler Yaşam EYT SON DAKİKA BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emeklilik şartları için kritik açıklama! EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.01.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 08:06

EYT SON DAKİKA BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emeklilik şartları için kritik açıklama! EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler?

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Bugün son rötuşları yapılan kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Yaş sınırının kaldırılması ardından Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Ocak zammı ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tabloları ortaya çıktı. Milyonlar bugün EYT şartları ve kapsamına dair yapılacak açıklamaya kilitlendi. 5000 prim gün sayısı ile değerlendirilen emeklilikte yaşa takılanlar staj, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, 3600 prim gibi konu başlıklarıyla araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, çıkacak? İşte, yasalaşma sürecine dair EYT'de son durum…

EYT SON DAKİKA BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emeklilik şartları için kritik açıklama! EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler?

EYT şartları ve kapsamının bugün yapılacak açıklama ile netlik kazanması bekleniyor. Bakan Bilgin tarafından ilk maaşlarını Martta alacakları belirtilen emeklilikte yaşa takılanlar kanun teklifi Meclis'e geliyor. Bakanlıklar tarafından sunumu yapılan düzenlemenin planları tamamlandı. 3600 prim gününe sahip vatandaşlar kısmi emeklilik açıklaması bekliyor. SSK, BAĞKUR emeklilik şartları ve EYT maaş hesaplama işlemleri de gündemde. Peki, EYT ne zaman çıkacak ve yasalaşacak? İşte, EYT'de son dakika haberleri…

EYT SON DAKİKA BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emeklilik şartları için kritik açıklama! EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler?

EYT HABERLERİ | BUGÜN MECLİS BAŞKANLIĞI'NDA!

EYT'de son adım atılıyor! Geçtiğimiz günlerde imzaya sunulan taslak metinde son düzenlemeler yapıldı. Bakan Bilgin ve Bakan Nebati düzenlemeye dair sunumunu gerçekleştirdi.

İmzası tamamlanan EYT kanun teklifi 30 Ocak bugünn Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Ardından alt komisyonlardan geçecek düzeneleme yasalaşma yolunda.

Şartlara dair açıklama bekleniyor.

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EYT SON DAKİKA BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emeklilik şartları için kritik açıklama! EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler?

İLK MAAŞLAR MART AYINDA!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ardından hemen sorgulanmaya başlayan EYT ilk maaş tarihi Bakan Bilgin'in açıklaması ile yanıt buldu:

Bakan Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

EYT SON DAKİKA BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emeklilik şartları için kritik açıklama! EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler?

EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK KAPSAMDA MI?

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

EYT SON DAKİKA BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emeklilik şartları için kritik açıklama! EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler?

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın" diye konuştu.

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

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