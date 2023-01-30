EYT SON DAKİKA BUGÜN AÇIKLANIYOR! Emeklilik şartları için kritik açıklama! EYT ne zaman açıklanacak, şartları neler?

EYT son dakika haberleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Bugün son rötuşları yapılan kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Yaş sınırının kaldırılması ardından Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emeklilik hesaplama işlemleri başladı. Ocak zammı ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tabloları ortaya çıktı. Milyonlar bugün EYT şartları ve kapsamına dair yapılacak açıklamaya kilitlendi. 5000 prim gün sayısı ile değerlendirilen emeklilikte yaşa takılanlar staj, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, 3600 prim gibi konu başlıklarıyla araştırılıyor. Peki, EYT ne zaman açıklanacak, çıkacak? İşte, yasalaşma sürecine dair EYT'de son durum…