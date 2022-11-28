EYT son dakika haberleri: Kabine Toplantısı ardından bekleniyor! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için geri sayım başladı. 28 Kasım bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama bekleniyor. EYT ne zaman çıkacak sorusu bir süredir yanıt arıyor. Şartlar netleşmeye başladıkça Bakan Bilgin tarafından aktarılmaya devam ediyor. Staj, kıdem tazminatı, prim, yaş, borçlanma gibi konu başlıkları çalışmada öne çıkarken yasanın 1,5 milyon kişiyi kapsadığı da aktarılanlar arasında yer alıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri bugün!