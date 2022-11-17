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Fatih'te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 20:44
Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
21:00
Fatih'te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...
Fatih'teki evde siyanür içerek hayatlarına son veren 4 kardeşin mühürlenen ve yapılan analizlerde siyanürün bulunmadığı ev üç yıl geçmesine rağmen açılmadı. 'Siyanür var' denilerek açılmayan ve kimsenin adım atamadığı evin mührü 3 yıl sonra kırıldı...