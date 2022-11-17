Fatih’te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...

"EVİN MÜHRÜ BİR TÜRLÜ AÇILMADI"

Ama üç yıl geçmesine rağmen temiz raporu çıkan evin mührü bir türlü açılamadı. Ev sahibi de üç yıl boyunca mağdur oldu. Siyanür ölçümü temiz çıkan bir ev neden üç yıl boyunca mühürlü kalır anlam veremiyorum.