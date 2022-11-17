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Haberler Yaşam Fatih'te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 20:44 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 21:00

Fatih'te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...

Fatih'teki evde siyanür içerek hayatlarına son veren 4 kardeşin mühürlenen ve yapılan analizlerde siyanürün bulunmadığı ev üç yıl geçmesine rağmen açılmadı. 'Siyanür var' denilerek açılmayan ve kimsenin adım atamadığı evin mührü 3 yıl sonra kırıldı...

MUSTAFA KAYA
Fatih’te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...

Siyanürden ölen kardeşlerin sanatçı arkadaşı Serpil Alkan, arkadaşlarının siyanürden hayatlarını kaybettiği Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki apartmanın birinci katındaki evin açılması için üç yıldır mücadele veriyordu.

Fatih’te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...

Evde siyanür kalmamasına rağmrn üç yıldır evin açılmamasını anlayamadığını belirtiren Alkan, önceki gün evin durumunu görmek için gittiğinde komşularının 'siyanürlü' denilen evin kapısındaki mühürün hırsızlar tarafından koparılarak girildiğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

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Fatih’te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...

Dört kardeşin 3 yıl önce toprağa verilmesinden sonra 36 yıllık aile dostları ve cenazelerle ilgilenen sanatçı arkadaşları Serpil Alkan, üç yıldır hukuki yönden siyanürden arınan ve yapılan siyanür testi temiz çıkan evin kapısındaki mühürü bir türlü açtıramadı.

Fatih’te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...

Siyanürden temizlenen evin açılmadığını ifade eden Serpil Alkan, evin mührünü hırsızların kırıp girdiğini öğrenince şok olduğunu söyledi. Alkan, "O evde benim 36 yıllık arkadaşlarım Oya (54), Yaşar (56), Cüneyt-(48) ve Kamuran Yetişkin (60) siyanür içerek hayatlarını kaybettiler. AFAD , bilirkişi ,avukatım ve hakim ile birlikte bir kaç kişi arkadaşlarımın evinde siyanür ölçümü yaptırdım temiz çıktı. AFAD bize ev temiz girebilirsiniz dedi.

Fatih’te 4 kardeşin siyanürden öldüğü ev mühürlenmişti! 3 yıldır kimsenin adım atamadığı eve onlar girdi...

"EVİN MÜHRÜ BİR TÜRLÜ AÇILMADI"

Ama üç yıl geçmesine rağmen temiz raporu çıkan evin mührü bir türlü açılamadı. Ev sahibi de üç yıl boyunca mağdur oldu. Siyanür ölçümü temiz çıkan bir ev neden üç yıl boyunca mühürlü kalır anlam veremiyorum.

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