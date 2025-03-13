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Fatih'te şoke eden hırsızlık: 5 şüpheli birlikte girdi, para dolu kasayı çaldı
Giriş Tarihi: 13.03.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
12:25
Fatih'te şoke eden hırsızlık: 5 şüpheli birlikte girdi, para dolu kasayı çaldı
Fatih'te bir iş hanının içindeki kargo dükkanına giren 5 şüpheli, içinde para ve çek bulunan kasayı çalarak kaçtı. 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.