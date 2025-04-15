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Haberler Yaşam Fenerbahçe maçına gelen İskoç taraftar ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 2. araç ezdi!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:37

Fenerbahçe maçına gelen İskoç taraftar ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 2. araç ezdi!

Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada önce bir araç çarptı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Potter'ın otele dönerken ATM'den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kazaya karışan sürücülerden Uğur Ç. tutuklanırken, Hayati G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, Potter'in yaklaşık 35 metre sürüklendiği öğrenildi.

DHA
Fenerbahçe maçına gelen İskoç taraftar ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 2. araç ezdi!

6 Mart'ta yaşanan kazanın yeri görüntüleri ortaya çıktı... Fenerbahçe-Glasgow Rangers arasında bu akşam 20.45'te oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul'a gelen İskoç taraftar Christopher Potter (41), gece saatlerinde Kirsty Mckay (37) isimli kadınla eğlence mekanından çıktı.

Fenerbahçe maçına gelen İskoç taraftar ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 2. araç ezdi!

Çift ardından taksiye binerek otele döndü. Otele ulaşan Potter, para çekmek için ATM'ye gitti. Otele dönen Potter'a, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı.

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Fenerbahçe maçına gelen İskoç taraftar ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 2. araç ezdi!

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Potter'ı arkadan gelen başka bir araç ezdi. İskoç taraftar olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Potter'in taksiden indikten sonra yolu karşısına geçtiği ve ATM'den para çektiği görülüyor. Ardından taksiye doğru koştuğu sırada otomobil Potter'e çarpıyor.

Fenerbahçe maçına gelen İskoç taraftar ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 2. araç ezdi!

35 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay'in poliste ifadesi alındı. İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için birarada olduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

Fenerbahçe maçına gelen İskoç taraftar ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 2. araç ezdi!

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise, İskoç taraftarın yaklaşık 35 metre sürüklendiği ortaya çıktı. Kazaya karışan araç sürücüleri Uğur Ç. ve Hayati G. gözaltına alındı. Sürücüler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta İskoç taraftarın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı; 35 metre sürüklenmiş