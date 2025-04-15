Beşiktaş’ta İskoç taraftarın öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı; 35 metre sürüklenmiş
Fenerbahçe Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a Beşiktaş'ta yolun karşısına geçtiği sırada önce bir araç çarptı. Bu sırada arkadan gelen başka bir araç ise Potter'ı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Potter’ın otele dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kazaya karışan sürücülerden Uğur Ç. tutuklanırken, Hayati G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, Potter’in yaklaşık 35 metre sürüklendiği öğrenildi.
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