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Giriş Tarihi: 03.10.2026 15:53

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Bugün sonsuz sarı kumların ve kuraklığın simgesi olan Mısır topraklarının altından çıkanlar bilim dünyasını alarma geçirdi. Dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Sahra Çölü'nün derinliklerinde, milyonlarca yıl önce dev bir okyanus tabanı olduğunu gösteren çarpıcı izlere ulaşıldı.

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Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Bugün uçsuz bucaksız kum tepeleriyle bilinen Mısır'daki Sahra Çölü, meğer milyonlarca yıl önce dünyanın en tehlikeli canlılarına ev sahipliği yapıyormuş. Abu-Tartur Platosu'nda paleontologlar tarafından yürütülen heyecan verici kazılarda, çölün altından Kretase Dönemi'ne ait tam 7 farklı köpek balığı türünün fosilleşmiş dişleri gün yüzüne çıkarıldı. Bu devasa keşif, çölün geçmişine dair bildiğimiz her şeyi kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

MEĞER ÇÖLÜN ALTI ANTİK KÖPEKBALIĞI MEZARLIĞIYMIŞ!

Arkeolojik kazılar sırasında Duwi Formasyonu'nun fosfat açısından zengin katmanlarında yapılan incelemelerde, tam 14 yeni köpek balığı dişi rapor edildi. Günümüzden yaklaşık 145 ila 66 milyon yıl öncesini kapsayan Kretase Dönemi'ne ait olan bu fosiller, Kuzey Afrika kıyı şeridinde inanılmaz derecede üretken ve zengin bir deniz ekosisteminin var olduğunu gösteriyor.

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Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Keşif sayesinde, bölgede daha önce hiç bilinmeyen 5 yeni türle birlikte toplamda en az 7 farklı antik köpek balığı türünün bu sularda avlandığı kesinleşti.

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Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Keşif, Mısır'ın Fayum vahası civarında ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Vadi el-Hitan (Balinalar Vadisi) havzasında yoğunlaşan incelemelerle bağlantılı. Yaklaşık 40 ila 50 milyon yıl önce, Eosen Dönemi sırasında bugün Sahra Çölü olarak bilinen bu devasa coğrafya, antik Tetis Okyanusu'nun suları altındaydı.

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Levha tektoniği hareketleriyle Afrika ve Avrasya plakalarının çarpışması sonucu deniz tabanı zamanla yükseldi, sular çekildi ve milyonlarca yıl süren iklimsel değişimler bölgeyi bugünkü kurak çöl yapısına dönüştürdü. Okyanusun çekilmesiyle birlikte derin sularda yaşayan canlıların kalıntıları da kireçtaşı ve kum tabakalarının arasına gömülerek taşlaştı.

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

BULUNAN DİŞLER HANGİ CANLILARA AİT?

Kazılarda ulaşılan fosiller, günümüz beyaz köpek balıklarının ve soyu tükenmiş dev yırtıcıların erken atalarına işaret ediyor. İncelemelerde öne çıkan bilimsel ayrıntılar:

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Otodus ve Erken Lamniformes Türleri: Bulunan jilet keskinliğindeki mine tabakaları korunmuş dişler, Megalodon gibi dev türlerin atası sayılan Otodus cinsine ve antik Lamniformes ailesine ait. Bu canlıların boyları 6 ila 9 metreyi bulabiliyordu.

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Bölgede aynı zamanda erken dönem yürüyen balinaları (Basilosaurus ve Dorudon) ile dev deniz inekleri fosilleri de yer alıyor. Köpek balıklarının bu sularda dönemin ilkel balinalarıyla beslenen tepe avcılar olduğu biliniyor.

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

BİLİM DÜNYASI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kum tepelerinin altından çıkarılan her yeni fosil, yalnızca bir deniz canlısının varlığını kanıtlamakla kalmıyor; küresel iklim döngülerinin gezegeni nasıl baştan aşağı yeniden şekillendirebildiğini somut bir şekilde gösteriyor. Mısır Çölü'nün tabanındaki bu keşifler, geçmişte yaşanan büyük yok oluş ve iklimsel ısınma dönemlerinin denizel ekosistemleri nasıl karasal çöllere dönüştürdüğünü aydınlatmaya devam ediyor.

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Köpek balıklarının iskeletleri kıkırdaktan oluştuğu için neredeyse hiç fosilleşmez; bu yüzden bilim insanları için onların dünyasını aydınlatan en birincil kanıt bu dayanıklı dişlerdir. Bölgedeki besin zincirinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren diş fosilleri, yapısal olarak da büyük çeşitlilik gösteriyor:

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

• Geniş ve Testere Dişliler: Büyük avları parçalamak ve eti dilimlemek için evrimleşmiş güçlü yapılar.
• Uzun ve İnce Dişler: Hızlı hareket eden balıkları avlarken kaçırmamak için sivrilmiş formlar.
• Keskin Eğimli ve Çıkıntılılar (Cusplets): Avı tamamen kavrayıp sabitlemek için özel yan çıkıntılara sahip nadir diş yapıları.

Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Mısır çölünün metrelerce altındaki fosfat yataklarında korunan bu dişler, firavunların üzerinde yürüdüğü kurak toprakların bir zamanlar tropikal, canlı ve vahşi bir okyanus dünyası olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu.

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