Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!

Köpek balıklarının iskeletleri kıkırdaktan oluştuğu için neredeyse hiç fosilleşmez; bu yüzden bilim insanları için onların dünyasını aydınlatan en birincil kanıt bu dayanıklı dişlerdir. Bölgedeki besin zincirinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren diş fosilleri, yapısal olarak da büyük çeşitlilik gösteriyor: