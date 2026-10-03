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Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!
Giriş Tarihi: 03.10.2026 15:53
Firavunlar diyarına bir zamanlar onlar hükmediyormuş: Çölün altından köpek balığı dişleri çıktı!
Bugün sonsuz sarı kumların ve kuraklığın simgesi olan Mısır topraklarının altından çıkanlar bilim dünyasını alarma geçirdi. Dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Sahra Çölü'nün derinliklerinde, milyonlarca yıl önce dev bir okyanus tabanı olduğunu gösteren çarpıcı izlere ulaşıldı.