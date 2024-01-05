Fuhuş baroniçesi düğün hazırlığında yakalandı! Çiçeği burnunda koca şaştı kaldı!

15 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Nilufar Mirxanova'nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı. Sabah'ın ulaştığı M.Ş., hala yaşananlara inanamadığını belirterek "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı. Bir yanlış anlaşılmanın olduğuna inanıyorum " dedi.