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Haberler Yaşam Fuhuş baroniçesi düğün hazırlığında yakalandı! Çiçeği burnunda koca şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 05.01.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 09:32

Fuhuş baroniçesi düğün hazırlığında yakalandı! Çiçeği burnunda koca şaştı kaldı!

Dünyanın birçok ülkesine yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı iddiasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Madame Claude" lakaplı Nilufar Mirxanova, Kafes-28 operasyonuyla Çanakkale'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yakalandı. Mirxanova'nın 15 gün önce esnaf M.Ş.'yi kandırarak oturum almak için nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı M.Ş., hala yaşananlara inanamadığını belirterek "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı" dedi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Fuhuş baroniçesi düğün hazırlığında yakalandı! Çiçeği burnunda koca şaştı kaldı!

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat timleri, dünyanın birçok ülkesindeki genelevlerin yanı sıra spor ve sanat camiasına; Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan uyruklu seks işçisi temin ettiği gerekçesiyle uzun süredir İnterpol tarafından "Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak" suçundan kırmızı bülten aranan Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde yaşadığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Fuhuş baroniçesi düğün hazırlığında yakalandı! Çiçeği burnunda koca şaştı kaldı!

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI
İstihbarat timleri; Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova,'nın Türkiye bağlantılarını da tespit etmek amacıyla şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.

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Fuhuş baroniçesi düğün hazırlığında yakalandı! Çiçeği burnunda koca şaştı kaldı!

Yapılan teknik takip sonucu Mirxanova,'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu bir çok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı belirlendi. Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.

Fuhuş baroniçesi düğün hazırlığında yakalandı! Çiçeği burnunda koca şaştı kaldı!

LAKABI "MADAME CLAUDE"
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda dünyanın en güçlü insanlarına da seks işçisi sağladığı öne sürülen ünlü genelev patronu "Madame Claude" lakaplı Nilufar Mirxanova'yı önceki gün Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu beldesindeki evinde gözaltına aldı.

Fuhuş baroniçesi düğün hazırlığında yakalandı! Çiçeği burnunda koca şaştı kaldı!

15 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ
Nilufar Mirxanova'nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı. Sabah'ın ulaştığı M.Ş., hala yaşananlara inanamadığını belirterek "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı. Bir yanlış anlaşılmanın olduğuna inanıyorum " dedi.

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