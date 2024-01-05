Video Yaşam İnterpol'ün aradığı fuhuş baroniçesi Çanakkale'de yakalandı | Video
İnterpol'ün aradığı fuhuş baroniçesi Çanakkale'de yakalandı | Video

İnterpol'ün aradığı fuhuş baroniçesi Çanakkale'de yakalandı | Video

05.01.2024 | 12:40

İnterpol tarafından ‘Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak’ suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova polis ekiplerince Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yakalandı.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda dünyanın birçok ülkesinde bulunan genelevlere yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı iddiasıyla İnterpol tarafından 'Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Madame Claude" lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisi edinildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu birçok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda Mirxanova, Küçükkuyu'daki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mirxanova, deport edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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