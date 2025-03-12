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Haberler Yaşam Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! "Eşim hasta, ne olur yapmayın"
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 10:47

Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! "Eşim hasta, ne olur yapmayın"

İstanbul-Gaziosmapaşa'da otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçtan inerek motosiklet sürücüsüyle kavga ederken eşi, 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' diyerek ayırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Eşim hasta, ne olur yapmayın

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Eşim hasta, ne olur yapmayın

Çıkan tartışmada otomobil sürücüsü araçtan inerek motosiklet sürücüsüne yumruk atmaya başladı. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, sürücünün otomobildeki eşi ise çığlık atarak kavgayı bitirmeye çalıştı.

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Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Eşim hasta, ne olur yapmayın

EŞİM HASTA, NE OLUR YAPMAYIN"

Otomobilden çıkan kadın, eşi ve motosikletlinin arasında girerek, 'Eşim hasta, ne olur yapmayın. Araçta çocuklar var' diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Eşim hasta, ne olur yapmayın

Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşmasını engellemeye çalışan motosikletli, otomobilin sürücü koltuğuna girmeye oturmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Eşim hasta, ne olur yapmayın

İŞTE O ANLAR!

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' | Video

Kavga, sürücünün eşi ve çevredekilerin çabasıyla son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.