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Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! "Eşim hasta, ne olur yapmayın"
Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
10:47
Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar! Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! "Eşim hasta, ne olur yapmayın"
İstanbul-Gaziosmapaşa'da otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçtan inerek motosiklet sürücüsüyle kavga ederken eşi, 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' diyerek ayırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.