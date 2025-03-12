Video Yaşam Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' | Video
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' | Video

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' | Video

12.03.2025 | 10:25

Gaziosmanpaşa'da otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil sürücüsü, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçtan inerek motosiklet sürücüsüyle kavga ederken eşi, 'Eşim hasta, ne olur yapmayın' diyerek ayırmaya çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Çıkan tartışmada otomobil sürücüsü araçtan inerek motosiklet sürücüsüne yumruk atmaya başladı. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, sürücünün otomobildeki eşi ise çığlık atarak kavgayı bitirmeye çalıştı. Otomobilden çıkan kadın, eşi ve motosikletlinin arasında girerek, 'Eşim hasta, ne olur yapmayın. Araçta çocuklar var' diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşmasını engellemeye çalışan motosikletli, otomobilin sürücü koltuğuna girmeye oturmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Kavga, sürücünün eşi ve çevredekilerin çabasıyla son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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