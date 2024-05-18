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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
12:17
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence
Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekildiği belirtilen hayvana işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde balta ile hayvana defalarca darbe vurulduğu görüldü. Amasya valiliğinden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalandığını açıkladı.