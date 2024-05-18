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Haberler Yaşam Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 12:17

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence

Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekildiği belirtilen hayvana işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde balta ile hayvana defalarca darbe vurulduğu görüldü. Amasya valiliğinden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence

Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekilen görüntülerde bir hayvana yapılan işkence görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattı.

Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvanlara işkence! İşte dehşete düşüren o görüntü... | Video

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence

HAYVANA BALTAYLA VURUP EKLEM YERLERİNİ KESTİLER

Görüntülerde kesilecek hayvana baltayla vurulduğu ve ayağa kalkmaması için eklem yerlerinin kesildiği görülürken, kan donduran bu görüntüler izleyenleri şoke etti.

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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Amasya Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen, 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence
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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Amasya et entegre merkezinde hayvanlara işkence
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