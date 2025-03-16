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Giriş Tarihi: 16.03.2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 17:30

Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! “Sus nefesini keserim…”

Isparta'da meydana gelen akılalmaz olayda, K.Ö., isimli kadın 5-6 yaşlarındaki oğlunu bir mesire alanında oturduğu çay bahçesinde susturamayınca şiddete başvurdu. Ağlayan çocuğu defalarca tokatlayıp ittiren ve burnunu sıkan cani anne oğluna kullandığı "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim" sözleri ise kan dondurdu. O anlar sosyal medyada tepki toplarken, çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.

DHA
Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! Sus nefesini keserim…

Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti.

Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! Sus nefesini keserim…

Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı. Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana"

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Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! Sus nefesini keserim…

dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlara ilişkin videonun yakın zamanda sosyal medyada yayınlanması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! Sus nefesini keserim…

Çocuk annesinden alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.

Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! Sus nefesini keserim…
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