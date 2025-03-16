Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! “Sus nefesini keserim…”

Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı. Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana"