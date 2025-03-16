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Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! “Sus nefesini keserim…”
Giriş Tarihi: 16.03.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
17:30
Görüntüler kan dondurdu: Cani anne ağlayan oğlunu susturamayınca defalarca vurdu! “Sus nefesini keserim…”
Isparta'da meydana gelen akılalmaz olayda, K.Ö., isimli kadın 5-6 yaşlarındaki oğlunu bir mesire alanında oturduğu çay bahçesinde susturamayınca şiddete başvurdu. Ağlayan çocuğu defalarca tokatlayıp ittiren ve burnunu sıkan cani anne oğluna kullandığı "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim" sözleri ise kan dondurdu. O anlar sosyal medyada tepki toplarken, çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.