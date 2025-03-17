Video Yaşam Çocuğunu döven vicdansız anne kamerada | Video
Çocuğunu döven vicdansız anne kamerada | Video

Çocuğunu döven vicdansız anne kamerada | Video

17.03.2025 | 10:45

Isparta'da bir anne, çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girerek çocuğu anneden aldı ve devlet korumasına yerleştirdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre Isparta'da yaşadıktan sonra Burdur'a yerleşen Kerime Ö., Ayazmana'daki bir işletmede çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kerime Ö.'nün eliyle çocuğunun nefesini kestiği, defalarca vurduğu açıkça görülürken, çevredeki vatandaşlar kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI
Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Vatandaşların tepkisi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı. Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de dahil oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği öğrenildi.

ANNE İFADE VERECEK, ÇOCUK UZMANLARCA İNCELENECEK
Soruşturma kapsamında Kerime Ö.'nün ifadesinin alınacağı, çocukların ise uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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