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Haberler Yaşam Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:16

Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında Türkiye 78 canını kaybetti. 25 yaşındaki Şevval Şahin de onlardan biriydi. Otelde garson olarak çalışan Şevval, alevlerin yükseldiğini fark edince hemen babası Erdal Şahin'i görüntülü arayıp yardım istedi. 12. Kattan atladığı öğrenilen talihsiz kız, bu sabah hayatını kaybetti. Şevval'in babası ile yaptığı son konuşma ise kahretti…

DHA
Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!

Türkiye salı sabahına Bolu Kartalkaya'dan gelen acı haberle uyandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!

Alevlerin yükselmesiyle birlikte 140 odada konaklayan 238 misafir için adeta zamanla yarış başladı.

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Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!

İtfaiyenin müdahalesine rağmen binanın ahşap kaplama oluşu alevlerle mücadeleyi zorlaştırdı. Yangın saatler sonra kontrol alına alınabilirken 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!

Faciayla ilgili her hikaye, Türkiye'yi ağlattı. Öyle ki yangın sırasında 25 yaşındaki Şevval Şahin, 1.5 ay önce otelde garson olarak çalışmaya başladı.

Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!

Facianın yaşandığı gece de alevlerin yükseldiğini görür görmez 12. Kattaki odasından atladı. Ağır yaralanan Şevval, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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