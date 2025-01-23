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Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
12:16
Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında 12. katından atlamıştı: Şevval Şahin’in babası ile son konuşması ortaya çıktı!
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında Türkiye 78 canını kaybetti. 25 yaşındaki Şevval Şahin de onlardan biriydi. Otelde garson olarak çalışan Şevval, alevlerin yükseldiğini fark edince hemen babası Erdal Şahin'i görüntülü arayıp yardım istedi. 12. Kattan atladığı öğrenilen talihsiz kız, bu sabah hayatını kaybetti. Şevval'in babası ile yaptığı son konuşma ise kahretti…