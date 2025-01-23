Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlanıyor.
Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Programa Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.
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