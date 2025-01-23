Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video 23.01.2025 | 11:40 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlanıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meydana gelen feci olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, bu sabah saatlerinde Bartın'a getirildi. Bartın'ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için, burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar ediliyor.Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.Programa Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.