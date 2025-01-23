Video Yaşam Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video

23.01.2025 | 11:40

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlanıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meydana gelen feci olayda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, bu sabah saatlerinde Bartın'a getirildi. Bartın'ın Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki evine son kez getirilen Şevval Şahin için, burada Kur'an-ı Kerim okunarak dualar ediliyor.

Helalleşmenin ardından Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Halatçıyaması Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Programa Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video 01:49
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Şevval Şahin son yolcuğuna uğurlanıyor | Video 23.01.2025 | 11:40
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 10:48
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 00:26
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 10:23
Şişli’de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada: Pusu kurup bacaklarına sıktı! | Video 02:17
Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada: Pusu kurup bacaklarına sıktı! | Video 23.01.2025 | 10:08
Ardahan’da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video 01:35
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video 23.01.2025 | 10:01
Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:54
Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı | Video 23.01.2025 | 09:30
İstanbul’da sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü | Video 02:47
İstanbul'da sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü | Video 23.01.2025 | 09:15
Ümraniye’de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın | Video 01:50
Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın | Video 23.01.2025 | 08:25
Kırıkkale’de kaza üstüne kaza! Yaralılara müdahale eden 2 sağlıkçıya araç çarptı: 10 yaralı | Video 02:00
Kırıkkale'de kaza üstüne kaza! Yaralılara müdahale eden 2 sağlıkçıya araç çarptı: 10 yaralı | Video 23.01.2025 | 08:24
Bıçaklı kavga sonrası olay yerinden kaçan şüpheliler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:19
Bıçaklı kavga sonrası olay yerinden kaçan şüpheliler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 23.01.2025 | 08:24
Otel yangınında pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı | Video 02:42
Otel yangınında pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı, korku dolu anları anlattı | Video 22.01.2025 | 17:05
SON DAKİKA: Üsküdar’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın | Video 01:03
SON DAKİKA: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın | Video 22.01.2025 | 17:02
Otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi toprağa verildi | Video 03:01
Otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi toprağa verildi | Video 22.01.2025 | 16:32
Bolu’da otel yangınında hayatını kaybeden hemşire Mardin’de toprağa verildi | Video 02:06
Bolu’da otel yangınında hayatını kaybeden hemşire Mardin’de toprağa verildi | Video 22.01.2025 | 16:12
İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı | Video 00:31
İki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı: 2 yaralı | Video 22.01.2025 | 16:12
Bolu’daki yangında hayatını kaybeden kadın Kayseri’de toprağa verildi | Video 03:18
Bolu'daki yangında hayatını kaybeden kadın Kayseri'de toprağa verildi | Video 22.01.2025 | 15:18
Adana’da acı olay! Cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 01:12
Adana'da acı olay! Cam silerken 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 22.01.2025 | 14:19
Kırşehir’de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı | Video 00:48
Kırşehir’de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı | Video 22.01.2025 | 14:19
Bahçelievler’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:35
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.01.2025 | 13:51
Terkinler operasyonunda 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:18
Terkinler operasyonunda 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 22.01.2025 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA