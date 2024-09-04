Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
16:27
GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılabilir, şartları neler?
Üniversite öğrencileri, KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merakla takip ediyor. 2024-2025 dönemi için KYK burs başvuruları hakkında geri sayım sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Şimdi ise adaylar burs ve kredilere odaklanmış durumda. Peki 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne?