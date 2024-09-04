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Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:27

GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılabilir, şartları neler?

Üniversite öğrencileri, KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merakla takip ediyor. 2024-2025 dönemi için KYK burs başvuruları hakkında geri sayım sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt başvuruları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Şimdi ise adaylar burs ve kredilere odaklanmış durumda. Peki 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları ne?

GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılabilir, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK burs başvuru tarihlerini resmi açıklama ile kamuoyuna duyuracak. 2024-2025 KYK burs başvurularının yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor. Bu yıl KYK burs başvurularının tam olarak ne zaman yapılacağı hakkında bilgi almak için üniversite öğrencilerini araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilişkin detaylar haberin devamında…

GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılabilir, şartları neler?

2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz senelerde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. 2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılabilir, şartları neler?

BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılabilir, şartları neler?

KYK BURS/KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme gerçekleşir.

GSB KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılabilir, şartları neler?
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