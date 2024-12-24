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GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
19:54
GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret zammı belli oluyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı hesaplama işlemleri de bu doğrultuda gündeme geliyor. Sigorta primleri zammı için araştırmalara hız kazandıranlar 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni rakamları değerlendiriyor. Peki, GSS primleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...