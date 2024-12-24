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Haberler Yaşam GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:54

GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret zammı belli oluyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim tutarı hesaplama işlemleri de bu doğrultuda gündeme geliyor. Sigorta primleri zammı için araştırmalara hız kazandıranlar 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni rakamları değerlendiriyor. Peki, GSS primleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?

GSS primleri zammı 2025 ocak ayı ile birlikte sorgulanmaya başlıyor. Asgari ücretle birlikte pek çok kalemde artış gözlemleniyor. Bu noktada yapılacak zam oranı belirli kalemler üzerinde de hesabı değiştirecek. Peki; GSS primleri ne kadar olacak?

GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?

GSS NEDİR?

Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

Genel Sağlık Sigortası vatandaşların ekonomik durumuna ve sigorta durumuna bakılmaksızın sağlanır. Herkes 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu olarak GSS kapsamına geçti.

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GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?

GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarındadır.

GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret sonrası 2024 yılında geçerli olacak GSS primi aylık 599,44 TL olarak belirlenmişti. Yeni rakam asgari ücretle birlikte belli olacak.

GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GELİR TESTİ KAPSAMINDADIR?

Genel Sağlık Sigortası için gelir testi yapılıyor. Gelir testinde ilk bakılan şart sosyal güvencesi olup olmadığı. Bunu belirledikten sonra prim ödeyip ödemeyeceğini karara bağlayan testtir.

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