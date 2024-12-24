GSS prim tutarı asgari ücret zammı ile değişiyor! 2025 Ocak GSS primleri ne kadar olacak?

GSS primleri zammı 2025 ocak ayı ile birlikte sorgulanmaya başlıyor. Asgari ücretle birlikte pek çok kalemde artış gözlemleniyor. Bu noktada yapılacak zam oranı belirli kalemler üzerinde de hesabı değiştirecek. Peki; GSS primleri ne kadar olacak?