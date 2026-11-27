Giriş Tarihi: 27.11.2026 11:11
Gün ortası uyuklamak faydalı mı zararlı mı? Uzmanlar saat verdi
Gün ortasında kısa bir şekerleme yapmak enerjiyi tazelemek için harika bir yöntem gibi görünse de süreyi kaçırmak ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebiliyor. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) 8 bin kişiyle yaptığı kapsamlı araştırma, düzenli olarak 1 saatten fazla öğle uykusu uyuyanlarda pek çok riskin arttığını ortaya koydu. İşte uzmanların önerdiği o ideal "güç uykusu" süresi ve uyumanız gereken en geç saat...