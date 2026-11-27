Öğle saatlerinde bastıran yorgunluğu atmak için kısa bir mola verip gözleri dinlendirmek, milyonlarca kişinin en sevdiği alışkanlıklardan biri. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yaklaşık 8 bin yetişkinle yürütülen kapsamlı bir araştırma da bu alışkanlığın ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne serdi.