Güngören’de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen iddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulunmuş, 6 aylık hamile kadının bir hafta öncesinde ilaç içerek düşük yaptığı ve cenini araziye bırakıldığı tespit edilmişti.