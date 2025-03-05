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Haberler Yaşam Güngören'de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 21:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 21:43

Güngören'de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!

İstanbul Güngören'de boş bir arazide oyun oynayan çocuklar taşların arasına gizlenmiş bir cenin cesedi bulmuştu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde 6 aylık hamile kadının ilaç içerek düşük yaptığı ve cenini araziye bıraktığı tespit edildi. Gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA
Güngören’de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen iddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulunmuş, 6 aylık hamile kadının bir hafta öncesinde ilaç içerek düşük yaptığı ve cenini araziye bırakıldığı tespit edilmişti.

Güngören’de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!

Olay sonrası bebeğin babası olduğu belirlenen H.A. ve anne P.N.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Güngören’de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!

Ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cenin ise Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Güngören’de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!

Anne ve baba emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından "çocuk düşürme" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Güngören’de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli anne P.N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.