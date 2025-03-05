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Güngören'de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
21:43
Güngören'de boş arazide cenin bulunmuştu: Gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakıldı!
İstanbul Güngören'de boş bir arazide oyun oynayan çocuklar taşların arasına gizlenmiş bir cenin cesedi bulmuştu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde 6 aylık hamile kadının ilaç içerek düşük yaptığı ve cenini araziye bıraktığı tespit edildi. Gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.