Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Gelin bir de tabloya ülke değil yemek bazlı bakalım...

Gastronomi dünyası genellikle Michelin yıldızlı restoranları, ödüllü şefleri ve ağız sulandıran tarifleri konuşmayı sever. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Küresel lezzet rehberi TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kullanıcının ve yemek eleştirmeninin puanlamalarını analiz ederek "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesini güncelledi.