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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:22

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Uluslararası gastronomi platformlarının puanlamaları ve gezginlerin oylarıyla hazırlanan küresel listede son sıralar netleşti. Seyahatseverlerin damak tadını zorlayan ve lezzet eleştirmenlerinden geçer not alamayan dünyanın en kötü mutfakları belli oldu. İşte turistlerin aç döndüğü, gurmelerin kara listesine giren 5 ülke!

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Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Yeni bir ülkeyi keşfetmenin en keyifli yollarından biri şüphesiz yerel lezzetlerin peşine düşmek. Ancak her coğrafya ziyaretçilerine unutulmaz bir ziyafet vadetmiyor. Küresel yemek rehberlerinin kullanıcı puanları ve uzman değerlendirmeleriyle derlediği son veriler, bazı ülkelerin mutfak kültürü konusunda beklentilerin oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Listede yer alan bazı ülkeler sade ve baharatsız yemekleriyle eleştirilirken, bazılarının geleneksel tarifleri ise tadanları adeta pişman ediyor.

İşte damak tadını zorlayan ve gastronomi dünyasında geçer not alamayan 5 ülke:

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Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

1. İngiltere: Haşlanmış Tatlar ve Sossuz Yemekler

Dünya gastronomisinde adı anıldığında eleştirilerin hedefi olan ilk ülkelerden biri hiç şüphesiz İngiltere. İngiliz mutfağı, malzeme kalitesine rağmen pişirme teknikleri ve baharat kullanımındaki yetersizliği nedeniyle listenin alt sıralarından kurtulamıyor.

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Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Neden Eleştiriliyor?

Yemeklerin çoğunlukla sadece haşlanarak pişirilmesi, sos ve baharat kültürünün oldukça zayıf olması en büyük eksi olarak görülüyor.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Mousse kıvamındaki pürelerle sunulan haşlanmış etler, deniz mahsullü turta (Stargazy Pie) ve lezzetsiz bulunan siyah sosis (Black Pudding).

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

2. Amerika Birleşik Devletleri: İşlenmiş Gıdalar ve Aşırı Yağlı Tarifler

Sokak lezzetleri ve hızlı tüketim (fast-food) konusunda bir dünya devi olan ABD, geleneksel ve özgün mutfak kültürü söz konusu olduğunda sınıfta kalan ülkeler arasında yer alıyor.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Neden Eleştiriliyor?

Derin yağda kızartılmış, aşırı şekerli veya işlenmiş soslarla kaplanmış yiyeceklerin ağırlıkta olması, geleneksel bir yemek kimliğinin oluşmasını engelliyor.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Sprey peynirler, derin yağda kızartılmış tereyağı ve aşırı tatlandırılmış mısır ekmekleri.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

3. Hollanda: Pratik Ama Lezzetsiz: Sandviç Kültürünün Ötesine Geçemeyenler

Kuzey Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Hollanda, gastronomi zenginliği açısından oldukça zayıf bir profil çiziyor. Günlük beslenme alışkanlıkları tamamen pratiklik üzerine kurulu olan ülkede, yemek kültürü derinlikten uzak bulunuyor.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Neden Eleştiriliyor?

Öğle yemeklerinin neredeyse sadece soğuk sandviçler ve peynirle geçiştirilmesi, sıcak yemek kültürünün gelişmemiş olması gezginleri hayal kırıklığına uğratıyor.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Çiğ mersin balığı (Haring), üzerine çikolata taneleri dökülen ekmek (Hagelslag) ve haşlanmış patatesli sebze ezmeleri (Stamppot).
Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

4. Kanada: Özgünlük Eksikliği ve Sos Bağımlılığı

Geniş coğrafyasına rağmen kendine has bir mutfak kimliği oluşturmakta zorlanan Kanada, listede lezzet tutkunlarını tatmin edemeyen bir diğer nokta olarak göze çarpıyor.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Neden Eleştiriliyor?

Mutfak kültürünün büyük oranda Amerikan ve Fransız etkisinde kalması ve özgün tarif sayısının son derece az olması temel eleştiri konusu.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Gravy soslu ve peynirli patates kızartması (Poutine) dışında dünya çapında kabul görmüş belirgin bir geleneksel yemeğin bulunmayışı.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

5. İrlanda: Patates ve Etin Ötesine Geçemeyen Sade Menüler

Doğal güzellikleriyle ünlü İrlanda, söz konusu mutfak olduğunda benzer şekilde tekdüzeliğe teslim olmuş durumda. Tarihsel süreçte yaşanan kıtlıkların da etkisiyle oluşan sade yemek alışkanlıkları, modern dünyada gurmelerden düşük puanlar alıyor.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Neden Eleştiriliyor?

Çeşitliliğin son derece az olması, baharat kullanımının yok denecek kadar azlığı ve menülerin neredeyse tamamının patates ve koyun etine dayanması.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

En Çok Eleştirilen Yemekler:

İrlanda yahnisi (Irish Stew) ve lahana eşliğinde sunulan haşlanmış domuz eti (Coddle).

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

Gelin bir de tabloya ülke değil yemek bazlı bakalım...

Gastronomi dünyası genellikle Michelin yıldızlı restoranları, ödüllü şefleri ve ağız sulandıran tarifleri konuşmayı sever. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Küresel lezzet rehberi TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kullanıcının ve yemek eleştirmeninin puanlamalarını analiz ederek "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesini güncelledi.

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

100- Yafalar (Yeni Zelanda)

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

99- Bundás csiperkegomba (Macaristan)

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

98- Sogeum-ppang (Güney Kore)

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

97- Sopa de castanhas (Portekiz)

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

96- Charales (Jalisco, Meksika)

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

95- Picada (Katalonya, İspanya)

Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu

94- Khai luk khoei (Damadın Yumurtaları) (Tayland)

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