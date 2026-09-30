Haberler
Galeri
Yaşam
Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu
Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:22
Gurmelerin kara listesindeler: Dünyanın en kötü mutfağına sahip 5 ülke belli oldu
Uluslararası gastronomi platformlarının puanlamaları ve gezginlerin oylarıyla hazırlanan küresel listede son sıralar netleşti. Seyahatseverlerin damak tadını zorlayan ve lezzet eleştirmenlerinden geçer not alamayan dünyanın en kötü mutfakları belli oldu. İşte turistlerin aç döndüğü, gurmelerin kara listesine giren 5 ülke!