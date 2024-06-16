Hacer Çağla Çetinalp 120 bıçak darbesiyle öldürüldü! 15’lik katilin ifadesi pes dedirtti!

GENÇ KIZIN BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan savcının talimatıyla hayatını kaybeden Hacer Çağla'nın babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.