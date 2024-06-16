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Hacer Çağla Çetinalp 120 bıçak darbesiyle öldürüldü! 15’lik katilin ifadesi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
12:26
Hacer Çağla Çetinalp 120 bıçak darbesiyle öldürüldü! 15’lik katilin ifadesi pes dedirtti!
Kan donduran olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde şaxandı. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, aynı yaştaki eski erkek arkadaşı U.E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. U.E.Y. polis ekipleri tarafından cinayeti işlediği bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. U.E.Y. ifadesinde eski sevgilisini kendisini aldattığı iddiasıyla öldürdüğünü söyledi. Savcının talimatıyla Hacer Çağla'nın babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı.