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Haberler Yaşam Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:15

Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!

Hatay Dörtyol'da otomobil ile tır çarpıştı. Aynı aileden altı kişi öldü iki kişi de yaralandı.

DHA
Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!

Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Hatay'da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video

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Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!

Kaza; Ş.K. idaresindeki tırın karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!

Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!
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