Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hatay'da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video Kaza; Ş.K. idaresindeki tırın karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.