Video Yaşam Hatay’da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video
Hatay’da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video

Hatay’da feci kaza! Otomobille tır çarpıştı: 6 ölü var... | Video

26.03.2024 | 15:04

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza; otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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