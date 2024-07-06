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Havacılıkta yeni düzenlemeler: Bunu yaptırmayan yolcular artık uçağa binemeyecek!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
10:40
Havacılıkta yeni düzenlemeler: Bunu yaptırmayan yolcular artık uçağa binemeyecek!
Ulaştırma alanında yolcuların aranmasına yasal altyapının oluşturulması dahil birçok düzenlemeyi içeren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre; üzerini aratmayan yolcu uçağa binemeyecek. Ayrıca ruhsatsız İHA uçuranlara 60 bin lira, izinsiz paraşütle atlama yapanlar da 500 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak. İşte detaylar…