Havacılıkta yeni düzenlemeler: Bunu yaptırmayan yolcular artık uçağa binemeyecek!

Ulaştırma alanında yolcuların aranmasına yasal altyapının oluşturulması dahil birçok düzenlemeyi içeren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, tüm yolcular havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile birlikte teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edilecek, aranacak. Ancak teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda, bahse konu yolcu kendisi ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına bindirilmeyecek. Havacılık güvenlik tedbirleri, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilecek. Özel güvenlik görevlileri, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden genel kolluk gözetiminde havacılık tesislerine girişte, kişilerin üstünü, eşya, bagaj, kargo ve mallarını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek.