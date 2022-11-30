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Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 15:29

Kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Mersin'de dehşet: Arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de kan donduran bir olay meydana geldi. Sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay eden Fatmanisa Yürekli'yi (12) bir not yazarak okul tuvaletine çağıran kız öğrenci E.D. (12), arkadaşını önce hortumla dövdü ardından bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Mersin’de dehşet: Arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de henüz 12 yaşındaki kız öğrenci E.D., kendisiyle alay eden arkadaşı Fatmanisa Yürekli'yi hortumla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü. İşte kan donduran olayın detayları

Kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Mersin’de dehşet: Arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

NOT YAZARAK OKUL TUVALETİNE ÇAĞIRDI!

Mersin'deki olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

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Kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Mersin’de dehşet: Arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

HORTUMLA DÖVÜP BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.

Kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Mersin’de dehşet: Arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Mersin’de dehşet: Arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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