Haberler Yaşam Kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Mersin'de dehşet: Arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 15:29

Kız öğrencinin yaptıkları şoke etti! Mersin'de dehşet: Arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de kan donduran bir olay meydana geldi. Sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay eden Fatmanisa Yürekli'yi (12) bir not yazarak okul tuvaletine çağıran kız öğrenci E.D. (12), arkadaşını önce hortumla dövdü ardından bıçaklayarak öldürdü.