Okulda dehşet! 12 yaşındaki kız öğrenci, arkadaşını öldürdü | Video

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli okulun tuvaletinde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay öğleden sonra Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun zemin katındaki kızlar tuvaletinde meydana geldi. Sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisan Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öğrencinin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi.

Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri inceleme yaptı. H.D. adlı kız öğrencinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.