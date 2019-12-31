Hortum Manavgat'ı yıktı geçti

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ TIR DORSESİNİ SAVURDU

Hacıobası Mahallesi'nde Antalya-Konya karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun içerisinde bulunan lokantanın çatısı uçarken, lokantanın bitişiğinde bulunan ve personellerin yatakhane olarak kullandığı konteyner parçalara ayrıldı. Konteynerde yatmakta olan 2 personel şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Lokantada bulunan iş yeri sahibinin oğlu ve 2 müşteri kendilerini yere atarak kurtuldu. Akaryakıt istasyonunda geceyi geçirmekte olan bir tırın dorsesi hortumla havalanırken, yanında bulunan diğer kamyonlar sayesinde devrilmekten kurtuldu. Hortumun şiddeti ve tırın savrulma anı, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.