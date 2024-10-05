Giriş Tarihi: 05.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
19:04
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti
İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnkapı surlarında meydana gelen vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli cani, 2 genç kızı katlettik sonra surlardan atlayarak yaşamına son verdi. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i art arda canice katledip hayatına son veren 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşuları konuştu. Katilin çevresindeki isimler o caniyi "İnsan sevmeyen, kimseyle diyalog kurmayan, takıntılı ve tedavi olmayı rededen ruhen hastalıklı bir kişilikti" sözleriyle anlattı.