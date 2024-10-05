Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.10.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:04

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti

İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnkapı surlarında meydana gelen vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli cani, 2 genç kızı katlettik sonra surlardan atlayarak yaşamına son verdi. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i art arda canice katledip hayatına son veren 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşuları konuştu. Katilin çevresindeki isimler o caniyi "İnsan sevmeyen, kimseyle diyalog kurmayan, takıntılı ve tedavi olmayı rededen ruhen hastalıklı bir kişilikti" sözleriyle anlattı.

YUSUF ÖZDEMİR
Batuhan ALTINBAŞ
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice öldüren Semih Çelik’in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti

Fatih'te, mesleğinin kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), sevgilisi İkbal Uzuner(19) ile birlikte Edirnekapı'da surlara çıktı. Çelik bir süre sonra Uzuner'e bıçakla saldırıp öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Başını kesip surlardan aşağı atan Çelik, daha sonra kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Çelik'in olaydan yarım saat önce ise eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşenur Halil'i de Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice öldüren Semih Çelik’in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice öldüren Semih Çelik’in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice öldüren Semih Çelik’in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti

ESKİ SEVGİLİSİNİ DE EYÜPSULTAN'DA EVDE ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vucudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice öldüren Semih Çelik’in komşuları konuştu! Katili böyle anlattılar: İnsan sevmeyen takıntılı bir tipti

SABAH muhabirleri Semih Çelik'i yaşadığı mahalledeki sakinlere ve ikamet ettiği binadaki komşularına sordu. Mahalle sakinleri ve komşuları Semih Çelik'i SABAH muhabirlerine anlattı.

SON DAKİKA